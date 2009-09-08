Білоруський боксер виграв бій із зламаним носом

Білоруський боксер Магомед Нурудінов виграв бій на чемпіонаті світу серед аматорів, який триває в Мілані, боксуючи з переломом носа, повідомляє Білоруське телеграфне агентство (БЕЛТА).

Нурудінов, виступаючи в категорії до 69 кілограмів, в першому колі зустрічався з представником Фінляндії Миколою Кодіним. У першому ж раунді поєдинку Кодін ударом головою зламав Нурудінову ніс.

Нурудінов довів бій до кінця і отримав перемогу. Але травма виявилася серйозною. Як розповів президент Білоруської федерації любительського боксу Олександр Григоров, "подальші три дні намагалися відновити боксера і сподівалися, що він все ж таки зможе продовжити виступ. Проте після вчорашнього обстеження в італійському госпіталі та консультацій з лікарями переконалися, що спортсменові не варто виходити на ринг".