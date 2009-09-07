Україна займає 2-е місце на ХХІ літніх Дефлімпійських іграх

Українська збірна вдало виступає на ХХІ літніх Дефлімпійських іграх у Тайвані – після другого дня змагань Україна займає ІІ місце у загальному заліку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України (НКСІУ), українці завоювали 7 медалей, з яких 2 золотих, 2 срібних і 3 бронзових і у загальному заліку поступаються лише збірній Росії, яка виборола 14 медалей – 4 золотих, 5 срібних і 5 бронзових. На третьому місці наразі господарі – дефлімпійці з Тайваню із 5 медалями (2 золотих, 2 срібних, 1 бронзова).

У п’ятірці найсильніших – також команди Ірану і США з однаковими здобутками – по 3 медалі (2 золота і 1 бронза).

За даними НКСІУ, українці вибороли медалі у таких дисциплінах: плавання – 1 золота, 1 срібна і 2 бронзові; стрільба (жінки) – 1 “золото”; боротьба греко-римська – 1 “срібло” і 1 бронзова нагорода.

Медалістами стали: Анна ТОВСТА (1991 р.н., Кіровоградська обл.) – золота нагорода у плаванні на дистанції 400 м вільним стилем. Її результат – 04:27:82 – став новим світовим рекордом. А.ТОВСТА побила досягнення, встановлене спортсменкою зі США Лутз ЕЛІЗАБЕТ (04:28:07) аж 28 років тому – у 1981 році.

Ольга КОМАРЕНКО (1978 р.н., Харківська обл.) виборола “золото” у вправі зі стрільби з гвинтівки на 50 м з 3-х позицій (3Х20 пострілів).

Наталія КОРНІЄНКО (1989 р.н., Дніпропетровська обл.) стала срібною призеркою у плаванні на дистанції 50 м брасом.

Сергій МІНЧЕНКО (1984 р.н., Одеська обл.) здобув “срібло” з греко-римської боротьби у ваговій категорії 96-120 кг.

Андрій ЗУРГАЛІДЗЕ (1981 р.н., Харківська обл.) – бронзовий медаліст у плаванні на дистанції 50 м брасом.

“Бронзу” також вибороли чоловіки в естафеті з плавання (4Х200м) – Олексій ВИСОЦЬКИЙ (м. Київ), Денис БИСТРЕВСЬКИЙ (Чернігівська обл.), Олександр РИБКІН (АР Крим), Володимир НАТАЛЬЧУК (Миколаївська обл.).

Сергій МАЛИШЕВСЬКИЙ (1981 р.н., м. Київ) бронзова нагорода з греко-римської боротьби (вагова категорія до 55 кг).

Крім того, сьогодні українці змагалися у командних видах спорту. Зокрема, жіноча баскетбольна збірна перемогла збірну команду Тайпею з рахунком 3:0.

Також гідно виступили жіноча і чоловічі команди з пляжного волейболу: чоловіча команда Україна -1 (Олександр ПОЛТОРАЦЬКИЙ, Сергій ТАРАСОВ) перемогли команду Бразилії з рахунком 2:0; чоловіки з команди Україна-2 (Олексій КАШКАРОВ і Артем ЖУЛИНСЬКИЙ) перемогли команду Тайпею з таким самим рахунком. Жіноча збірна ж перемогла команду Естонії з рахунком 2:0.

Волейбол також був успішним як для жінок, так і для чоловіків. Останні у надзвичайно напруженій грі перемогли команду Ірану з рахунком 3:0, а жінки переграли японок – 3:0.

А українські чоловіки-баскетболісти “розбили” команду Росії з рахунком 53:76.

*** У Дефлімпійських іграх беруть участь спортсмени із вадами слуху.