Шевченко хоче, щоб його діти розмовляли українською

Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік хочуть, щоб їх діти розмовляли українською мовою.

Про це форвард київського "Динамо" заявив в інтерв`ю газеті "Блік".

За словами Шевченка, його родина вже підшукала квартиру у Києві, але дітей до школи відправляти не поспішає, адже вони ще не знають мови.

Торкнувся Андрій і теми матчу збірної України проти Андорри.

"Важливо те, що виграли. Які б не були голи. Тому що багато моментів було створено. Дуже важко було через те, що 11 гравців команди суперника стояли позаду. Вони практично не переходили половину поля, жодного разу не вдарили по воротах. Для нас було важливо не тільки виграти, але й забити якомога більше голів", - заявив Шевченко.

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