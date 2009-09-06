Каха Каладзе вибачився за "автодубль"

Не позаздриш захисникові "Мілана" та збірної Грузії, вчора Каха Каладзе примудрився забити два голи у ворота власної команди. Завдяки "дублю" екс-динамівця Італія здолала на виїзді Грузію (0:2).

"Грузія виглядала добре, хлопці грали з серцем, і мені дуже шкода, за свої помилки. Приношу вибачення партнерам по команді, - каже Каха Каладзе. - Звичайно, це футбол, але я дуже і дуже засмучений... Італія? Другий тайм Скуадра Адзурра почала відмінно, створивши нам багато проблем".

"Тепер я повертаюся до Мілана, де буду в повному розпорядженні Леонардо. На яку б позицію тренер мене ставив, скрізь прагнутиму показати краще, на що здатний", - гордо резюмував Каха.

football.ua