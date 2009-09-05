Cтартував «Шовковий Шлях»: українці постаралися виступити ефектно

Сьогодні в Казані стартувало раллі серії Дакар «Шовковий Шлях».

Як повідомили УНІАН в прес-службі української команди, екіпажі на стартовому подіумі представляли керівники раллі Семен ЯКУБОВ і Фредерієк ЛЕКІЄН, спортивний директор ASO (організатор Дакара), а також Президент республіки Татарстан Мінтімер ШАЙМІЄВ та міністр спорту Росії Віталій МУТКО.

Після урочистої церемонії відкриття відбувся перший етап раллі - Супер Спешіал. Спеціальна траса, завдовжки 2013 метрів була розбита прямо в місті – на пустирі біля готельного комплексу Рів`єра. Команди дістали можливість перевірити готовність техніки перед завтрашнім етапом Казань-Богоруслан і подарували місту яскраве шоу, зазначили в прес-службі.

Позашляховик Mitsubishi Т1 української команди «Оптіма Лізинг Україна», який виступає під номером 125, пройшов трасу етапу Супер Спешіал упевнено, порадувавши глядачів і операторів українським прапором. Позашляховик дійшов фінішу сорок четвертим в класифікації, з часом 3,21 хвилини. Це на 1,12 хвилини менше, ніж у лідера сьогоднішнього дня - Жінієля де ВІЛІЄРСА (Geniel de Villers), пілота заводської команди «Volkswagen».

За словами засновника, першого пілота української команди Вадима НЕСТЕРЧУКА, на цьому короткому, але досить складному піщаному етапі команда постаралася виступити ефектно.

«Прагнули не гробити машини і берегли сили на завтрашній день, який, по суті, і буде початком перегонів», - зазначив засновник команди.

Вантажівка Mercedes UNIMOG, на якій за українську команду виступає французький екіпаж в складі Мазко ПІЯНА і Алан МУЛТІНУ, дійшла фінішу тринадцятим. Хлопці пройшли етап за 3,40 хвилини. Це на 1,09 хвилини більше, ніж у лідера дня, екіпажу Фірдауса КАБІРОВА, Андрія МОКЕЄВА і Анатолія ТАНІНА з команди «КАМАЗ Майстер». Переможець ралі Дакар 2009 року прийшов четвертим, порадувавши уболівальників стрибками і гарними поворотами, повідомили в прес-службі.

«Не зважаючи на те, що на етапі визначені переможці, час проходження етапу не враховуватиметься в загальній класифікації змагань, також результати першої спецділянки не впливатимуть на порядок старту другого етапу». – наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Раллі серії Дакар «Шовковий шлях» проходить з 5 по 13 вересня по території Росії, Казахстану і Туркменистану під егідою Міжнародної автомобільної федерації при співпраці з французькою фірмою Amaury Sport Organisation (ASO) - організатором позашляхового марафону «Дакар».

Команда «Оптіма Лізинг Україна» – єдина українська команда, яка бере участь в раллі Дакар. Вона заснована в травні 2007 року для участі в марафоні «Лісабон-Дакар 2008».