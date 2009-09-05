Шева забив за збірну України

Вболівальники стали свідками трьох пенальті

Збірна України з футболу прогнозовано обіграла збірну Андорри з рахунком 5:0 в матчі відбіркового циклу ЧС-2010. Уболівальники стали свідками трьох (!) пенальті. Перший гол забив новачок збірної Андрій Ярмоленко (18), дублем відзначився Артем Мілевський (47, 91 пен.), Андрій Шевченко та Євген Селезньов реалізували пенальті (72 і 95 хвилина відповідно).

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