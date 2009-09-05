Хрещатик віддали хокеїстам та велосипедистам (фото)

У Києві, в самому центрі столиці, на Майдані Незалежності, пройшов Всеукраїнський олімпійський урок.

Протягом двох годин на більш як 20 універсальних спортивних майданчиках за участю олімпійських чемпіонів та призерів і вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл відбулись майстер-класи, показові тренування та змагання.

Свою майстерність продемонстрували тріатлоністи, хокеїсти, майстри ушу та інших видів спорту. Вперше в олімпійському уроці взяли участь представники кінного спорту. А передували цьому олімпійські конкурси та вікторини.

На свято прийшли видатні спортсмени – Наталія ДОБРИНСЬКА, Ірина МЕРЛЕНІ, Василь ФЕДОРИШИН, Денис СИЛАНТЬЄВ, Іван БОГДАН, Григорій КРІСС, Валентина ЦЕРБЕ, Олена САДОВНИЧА, Олена ЛЯШЕНКО, Георгій ЗАНТАРАЯ, Марина ПРИЩЕПА, Руслан ПОНОМАРЬОВ та багато інших.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті, ця унікальна акція, що не має аналогів у світі, проводиться в Україні вп’яте. ЇЇ організаторами виступили Національний олімпійський комітет, Міністерство освіти і науки, Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту, Київська міська державна адміністрація та федерації з видів спорту. Відбулось свято за сприяння Юніор банку. При цьому банкіри не просто допомогли проведенню уроку, а й взяли в ньому активну участь. Для підтримки олімпійського духу та спортивного образу життя Юніор банк виставив свою спортивну команду, яка виступала з азартом та натхненням, до того ж, показуючи непогані результати.

У зверненні до учасників акції президент НОК Сергій БУБКА зазначив, що Олімпійський урок, так само як і Олімпійські ігри, об’єднує людей різного віку та статі навколо різноманітних видів спорту, навколо олімпійських ідеалів. До того ж, на переконання С.БУБКИ, завдяки проведенню уроку вдасться залучити якомога більше дітей до занять фізичною культурою та спортом і здорового способу життя.

„Ми переконані, що саме серед учасників подібних уроків і з’являтимуться нові олімпійці. Вже наступного року очікуємо декого з них у складі української команди на І Юнацьких Олімпійських іграх, що пройдуть у Сінгапурі. А згодом, вірю, ці юні дітлахи підніматимуться на найвищі вершини олімпійських п’єдесталів”, - зазначив С.БУБКА.

Завершилось свято богатирським шоу.

Відтепер олімпійські уроки проводитимуться в українських школах.

У святі взяли участь віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки В’ячеслав ГАМОВ.

Фото УНІАН