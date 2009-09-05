"Челсі" оскаржить заборону ФІФА на придбання гравців

Англійський футбольний клуб "Челсі" заявив про те, що подасть апеляцію на рішення Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), що накладає заборону лондонській команді купувати нових гравців протягом всього наступного року. ФІФА оголосила ці санкції після того, як "Челсі" звинуватили в переманюванні французького футболіста Гаеля Какути. Останній порушив в 2007 році чинний контракт з клубом "Ланс" і перейшов до лав "аристократів".

У результаті француза разом з "Челсі" зобов`язали заплатити "Лансові" компенсацію в розмірі 780 тис. євро. Ця сума цілком піддається поясненню, вважає ІТАР-ТАСС, але заборона на участь у трансферних операціях видається "драконівським" заходом, який підриває позиції "Челсі", оскільки не дозволяє оновлювати склад і ставить лондонську команду в явно нерівні умови з конкуруючими клубами.