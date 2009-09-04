Українські футбольні клуби оштрафували за бешкети фанатів

Українська Прем’єр-ліга за різноманітні порушення під час матчів Чемпіонату України покарала низку вітчизняних футбольних клубів штрафами, на загальну суму 99,5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в УПЛ, таким є рішення, прийняте напередодні на п’ятому засіданні Дисциплінарним комітетом ліги.

Так, за порушення вимог Регламенту змагань ПЛ та невиконання зобов’язань щодо розміщення інформаційних матеріалів під час матчів Епіцентр Чемпіонату України, ФК «Арсенал» зобов’язаний перерахувати обов’язковий грошовий внесок у сумі 15 тис. грн., ФК «Динамо» - 15 тис. грн., ФК «Дніпро» - 10 тис. грн. ФК «Кривбас» за те ж порушення має перерахувати 20 тис. грн., та ще 10 тис. грн. за відсутність на своєму стадіоні прапора Прем’єр-ліги під час матчів 5-го та 6-го турів Чемпіонату.

За запалення вболівальниками команд піротехнічних засобів під час матчів ЧУ, на ФК «Динамо» накладено штраф у розмірі 2,5 тис. грн., на ФК «Дніпро» - 2 тис. грн., ФК «Закарпаття» - 500 грн., ФК «Карпати» - 3 тис. грн., ФК «Металіст» - 5 тис. грн. ФК «Металург» (Запоріжжя) за запалення вболівальниками команди двадцяти п’яти піротехнічних засобів та скандування нецензурних висловів на адресу вболівальників суперника покарано на 10 тис. грн. Ще 2,5 тис. грн. запорізький клуб заплатить за перебування під час матчу в технічній площі особи, не внесеної до рапорту арбітра.

Дисциплінарний комітет ПЛ також вказав на неприпустимість образ, присутніх на стадіоні гравців, арбітрів та вболівальників. За скандування вболівальниками нецензурних висловів на адресу арбітра ФК «Іллічівець» покарано на 1 тис. грн., а за скандування вболівальниками ФК «Карпати» нецензурних висловів на адресу команди «Арсенал», на львівський клуб накладено штраф у сумі 3 тис. грн.

Крім того, низці клубів винесено попередження за менш значущі порушення, допущені в ході матчів Чемпіонату України.