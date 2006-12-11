Жозе Моурінью розкрив змову суперників ”Челсі”

Головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью після матчу з лондонським "Арсеналом" (1:1) заявив, що суперник ставив перед собою завдання, не ризикуючи, зіграти внічию, щоб допомогти "Манчестер Юнайтед". Після недільної гри відрив "МЮ", який лідирує в чемпіонаті Англії, від "Челсі" збільшився до вісьмох очок (у лондонців гра у запасі).

"Дуже дивно, що "Арсенал" не грав на перемогу, все це дуже скидається на співпрацю. Мені незрозуміло, як команда, яка перед матчем відставала від лідера на 19 очок, може боротися лише за нічию. Здається, той, хто претендує на чемпіонський титул, повинен прагнути тільки перемоги", - цитує слова Моурінью інтернет-видання tribalfootball.com.

Португальський наставник зазначив також, що головний тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюссон має радіти нічиїй "Челсі", оскільки перевага "МЮ" збільшилася. Водночас Моурінью наголосив, що боротьба за чемпіонство далека від завершення.

"У середу ми граємо з "Ньюкаслом", і, я думаю, після цієї зустрічі розрив скоротиться до п`яти очок. А це дуже небагато", - вважає португальський наставник. Нагадаємо, що в недільному матчі з "Арсеналом" "Челсі" пропустив гол на 76-й хвилині, встиг відігратися, завдяки точному дальньому удару Майкла Ессьєна і згаяв кілька “стовідсоткових” моментів.

Лента.ру