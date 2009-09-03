Збірна Андорри їде до Києва з сімома форвардами

Головний тренер збірної Андорри Давід Родріго викликав 23 футболіста для підготовки до матчів відбору до ЧС-2010 проти України (5 вересня) і Казахстана (9 вересня).

Про це повідомляє газета "Команда".

Збірна Андорри:

воротарі: Хосеп Антон Гомес Морейра ("Ейвісса-Ібіца", Іспанія), Ферран Пол ("Сантс", Іспанія), Іван Перьянес ("Санта-Хулія");

захисники: Хосе Гарсія Луена (ФК "Андорра"), Віктор Родрігес ("Санта-Колома"), Хорді Ескура ("Балагер", Іспанія), Оскар Сонехе ("Санта-Колома"), Хорді Рубіо ("Санта-Колома"), Хосеп Айяла ("Санта-Колома"), Емілі Гарсія (ФК "Андорра"), Крістіан Мартінес (ФК "Андорра");

півзахисники: Марсіо Вієйра ("Атлетіко да Монсон", Іспанія), Хеніс Гарсія ("Санта-Колома"), Марк Пауйоль ("Балагур", Іспанія), Манель Хіменес ("Санта-Колома"), Марк Валес ("Атлетіко де Мон сон", Іспанія);

нападники: Серхіо Морено ("Хімнастіко де Алькасар", Іспанія), Марк Гарсія ("Фрага", Іспанія), Даніель Мехіас ("Санта-Хулія"), Віктор Морейра ("Санта-Хулія"), Фернандо Сілва ("Бадахос", Іспанія), Хоан Тоскано (ФК "Андорра"), Габріель Рієра ("Санта-Хулія").

Матч відбіркового турніру ЧС-2010 Україна - Андорра відбудеться у Києві в суботу, 5 вересня, о 17-ій годині. Трансляція - на телеканалі "Україна".

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