Маскаєв бився з угандійцем 12 раундів (фоторепортаж)

Російський боксер Олег Маскаєв захистив титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, здобувши перемогу над Пітером Окелло з Уганди.

Бій відбувся в неділю увечері в московському спорткомплексі "Олімпійський".

Маскаєв вийшов на ринг під російським прапором. Як повідомила у суботу прес-служба Кремля, президент РФ підписав указ "Про прийом у громадянство Російської Федерації" Маскаєва, який народився в 1969 році в Казахстані і проживає в США.

Поєдинок тривав усі відведені для нього 12 раундів. Після відносно спокійного початку Маскаєв у другому раунді оволодів ініціативою. По проміжних результатах після четвертого раунду, росіянин лідирував у записках двох арбітрів, а третій суддя оцінив початок бою як нічию.

У десятому раунді Окелло опинився в нокдауні, і від дострокової поразки його врятував тільки гонг. У результаті Маскаєв виграв у 12 раундах за очками. Бельгієць Боб Логіс оцінив його перемогу як 120:107, японець Кен Моріта - 118:109, а росіянин Євген Горстков 120:107.

У короткому післяматчевому інтерв`ю телеканалу НТВ, відповідаючи на запитання про те, як він налаштовувався на цей бій, переможець сказав: "Я на кожен бій виходжу, як на останній".

До поєдинку з Окелло Маскаєв підходив з 33 перемогами в 38 боях, причому 26 разів він святкував перемогу достроково.

34-річний Окелло свою кар`єру на професійному рингу почав у 1997 році і до поєдинку в Москві провів 22 бої, у 18 з яких переміг (16 разів - достроково). Більшість поєдинків угандієць провів у Японії.

РІА Новости

Фото АР і Reuters