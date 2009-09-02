Михайличенко налаштовується збирати урожай очок

1 вересня національна збірна України запросила представників ЗМІ у своє розташування, на заміську базу київського «Динамо» в Кончі-Заспі. Традиційному відкритому тренуванню «синьо-жовтих» передувала прес-конференція головного тренера команди Олексія Михайличенка. Нагадаємо, що наразі його підопічні готуються до відбірних матчів ЧС-2010 проти команд Андорри та Білорусі, що відбудуться відповідно 5 вересня у Києві та 9 вересня у Мінську.

Боротьба за путівки до ПАР вступає у завершальну фазу − українцям, зокрема, залишилося провести у груповому турнірі лише чотири матчі. Тож Олексій Михайличенко, вдавшись до алегорії, зазначив наступне: «Сьогодні перший день осені, а значить, наступає пора збору врожаю. Від того, чи зможемо ми в поєдинках, що залишилися, зібрати максимальний урожай очок, і буде залежати доля вирішення нашого головного завдання − потрапити на ЧС», цитує Михайличенка прес-служба ФФУ.

Під час чотириденного збору, що передує зустрічі з Андоррою, тренерський штаб, відштовхуючись від нещодавнього товариського поєдинку проти Туреччини (0:3), планує насамперед розв’язати психологічні проблеми, що постали перед командою. «Причину блідої гри з турками ми вбачаємо насамперед у психології, що й призвело до грубих тактичних помилок. Команда не була налаштована як слід, відтак контрольний поєдинок для неї перетворився на товариський. Утім, ми самі розберемо наші помилки, аби уникнути їх повторення в майбутньому», − зазначив Михайличенко.

Водночас головний тренер не став говорити про матч, що слідує одразу за поєдинком проти андоррців, вважаючи, що завдання необхідно виконувати послідовно: «Якщо ми прагнутимемо перестрибнути через гру з Андоррою, і перебувати думками вже в Мінську, то ризикуємо відчути серйозні проблеми вже в поєдинку з піренейцями. Щоб подібне не сталося, до мети слід йти поступово, крок за кроком».

Коментуючи повернення Андрія Шевченка до київського «Динамо», Олексій Михайличенко підкреслив, що, на його думку, це повинно піти на користь як самому гравцю, так і збірній разом із клубом. «На гру проти донецького «Металурга» він вийшов з великим бажанням. Було помітно, що Андрій дуже прагнув відзначитися, і це йому вдалося. Мені дуже хотілося б, аби Шевченко знову отримав ігрову практику, яка йому дуже потрібна для того, щоб він приносив максимальну користь і київському «Динамо», і збірній України».