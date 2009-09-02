Головним тренером ФК Чорноморець буде не Блохін, а Баль

1 вересня відбулася прес-конференція, на якій з журналістами зустрілися почесний президент ФК "Чорноморець" Леонід Клімов, віце-президенти Олег Марус та Ігор Черкасов, спортивний директор Олег Блохін і головний тренер Андрій Баль.

Леонід Клімов , зокрема представив "нову тренерську команду на чолі з Олегом Володимировичем Блохіним, який посідатиме посаду спортивного директора. Ця посада дозволить Олегу Володимировичу як надавати допомогу в тренерській роботі, так і займатися рішенням інших завдань, які стоять перед нашим клубом".

Головним тренером Чорноморця відтепер буде Андрій Баль, його першим помічником - Ігор Наконечний, а тренером по роботі з воротарями Юрій Роменський. Дубль продовжить тренувати Костянтин Фролов.

Оскільки "саме команда Олега Володимировича у складі Баля, Роменського і Черкасова зокрема, як начальника збірної, добилася великих успіхів з національною збірною України, я впевнений, що такий союз дозволить нам реалізувати наші плани, щоб Чорноморець був у верхній частині турнірної таблиці", - заявив почесний президент ФК.

На запитання, чи сидітиме він на тренерській лавці, Олег Блохін відповів: "Ні, для цього є головний тренер... До моїх обов`язків входить не тільки перша команда, подивимося дубль, подивимося хлопців, академію... І не треба дивитися на нас, як на магів: команда не будується за один день".

"Якщо ви чекаєте, що ми завтра ж обіграємо Динамо і Шахтар, це нереально. Ми повинні обігрувати ті команди, які стоять приблизно на одному рівні з Чорноморцем... і піднятися на те місце, яке заслуговує Чорноморець", - сказав новий спортивний директор.

"В Одесі непогана команда, я стежу за нею третю гру, - додав Андрій Баль . - Просто потрібно правильно побудувати гру, починаючи із захисту і півзахисту. Є дуже здібна молодь..."

Стенограма прес-конференції на football.ua