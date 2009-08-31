Шахтар офіційно підтвердив продаж Чигринського
17:55, 31 серпня 2009Спорт
1223
Контракт підписаний сьогодні
|Дмитро Чигринський
Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, контракт підписаний сьогодні «після тривалих переговорів донецької та іспанської сторін», а також медичного огляду, який футболіст пройшов у своєму новому клубі. Вартість трансферу становить 25 мільйонів євро, уточнили в «Шахтарі».
У прес-службі зазначили, що керівництво донецького клубу побажало Д.ЧИГРИНСЬКОМУ успіхів у «Барселоні» і подякувало «за все, що він зробив для нашої команди, за прекрасні професійні і людські якості».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter