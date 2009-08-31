Блохін прийшов у Чорноморець не лише як тренер

Олег БЛОХІН офіційно підтвердив свій прихід в одеський футбольний клуб "Чорноморець". Проте не лише як тренер "моряків", про що раніше повідомляли засоби масової інформації, а і в серйознішій ролі, повідомляє інформаційне агентство «МІСТ-Одеса».

«Я виконуватиму обов`язки спортивного директора клубу. Подробиці ви дізнаєтеся завтра, на прес-конференції», - сказав О.БЛОХІН в ході телефонної бесіди у понеділок.

Як відзначає «МОСТ-Одесса», в європейському футболі спортивний директор - чи не найважливіший елемент клубної структури. Він виконує роль своєрідного буфера між власниками клубу, його найвищим керівництвом (президент, генеральний директор) і власне командою (тренери і гравці). В обов`язки спортивного директора входять питання селекції і трансферної політики.

Тим часом, чи буде О.БЛОХІН за сумісництвом тренером команди, він не уточнив.

За інформацією прес-служби ФК "Чорноморець", в Одесі 1 вересня о 16.00 у конференц-залі АКБ "Імексбанк" (проспект Гагаріна, 12-А) відбудеться прес-конференція, присвячена призначенню О.БЛОХІНА на посаду головного тренера.

О.БЛОХІН (народився 5 листопада 1952, Київ) - видатний український футболіст, восьмикратний чемпіон футбольної першості СРСР, володар Кубка кубків УЄФА 1974/75 і 1985/86 у складі київського «Динамо». Автор безлічі футбольних рекордів СРСР; головний тренер збірної України (2003—2007).

Попереднім місцем роботи О.БЛОХІНА був російський ФК "Москва". Чемпіонат Росії сезону 2007/2008 клуб закінчив на дев`ятому місці, після чого від послуг тренера керівництво клубу відмовилося, достроково розірвавши контракт. Раніше О.БЛОХІН, який вивів збірну України в 1/4 фіналу ЧС-2006, заявляв, що вів переговори про співпрацю з рядом українських клубів.