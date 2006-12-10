Гол Бекхема не врятував ”Реал” від поразки (фото)

У центральному матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Севілья" на своєму полі обіграла мадридський "Реал" з рахунком 2:1.

Рахунок у цьому матчі відкрив Девід Бекхем, який помітив, що воротар "Севільї" Андре Палоп зайняв неправильну позицію, і вразив ворота суперників прямим ударом зі штрафного. Проте "Севільї" ще в першому таймі вдалося відігратися – після удару Луїса Фабіано м`яч потрапив в перекладину, відскочив до Фредеріка Канути, який переправив його у ворота.

У другому таймі був забитий один гол – уругваєць Ернесто Чевантон вразив ворота мадридців ударом через себе. Обігравши "Реал", "Севілья" набрала 31 очко і змістила мадридців з другого місця. У команди Фабіо Капелло залишилося 29 очок.

Лідерство зберегла "Барселона", яка добилася мінімальної перемоги над сан-себастьянским клубом "Реал Сосьєдад". Єдиний м`яч у цьому матчі забив лідер каталонців і збірної Бразилії Роналдіньйо.

Лента.ру

Фото Reuters і АР