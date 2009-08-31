НСК "Олімпійський" має всі шанси стати головною ареною Євро-2012?

Аналіз виконання будівельних робіт з реконструкції НСК "Олімпійський" свідчить про те, що київський стадіон має всі шанси стати головною ареною Євро-2012, на якій відбудеться фінальний матч чемпіонату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, такий висновок зробив заступник міністра Сергій ДРАЧ після чергового засідання штабу з реконструкції стадіону "Олімпійський".

Проаналізувавши звіт представників генпідрядника АТ ХК "Київміськбуд" та 29 будівельних організацій, С.ДРАЧ повідомив, що сьогодні розгорнуто основні будівельні роботи з реконструкції НСК "Олімпійський" згідно із затвердженим проектом. Роботи ведуться у дві-три зміни, безперебійно, на кількох ділянках одночасно.

Відповідно до графіку виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції НСК "Олімпійський", станом на 28 серпня на стадіоні завершено демонтажні роботи, роботи з влаштування прохідного комунікаційного колектора та перенесення інженерних мереж з-під стадіону.

Завершено роботи з підсилення фундаментів верхнього ярусу трибун і північного в’їзду в чашу спортивної арени. Виконано роботи з влаштування фундаментів підпірних стін та естакади.

Будівельники почали зводити залізобетонний каркас естакади та об’їзної дороги. Тривають роботи з формування нижнього ярусу трибун. Також споруджується зона обслуговування вболівальників та VIP-зона. Почались відновлювальні роботи верхнього ярусу трибун.

На сьогодні у роботах задіяні близько тисячі робітників та майже 400 інженерно-технічних працівників, працює 162 одиниці будівельної техніки.

У межах договору генпідряду АТ ХК "Київміськбуд" здійснило конкурсний відбір підрядників на виконання навісу над трибунами. Цей етап реконструкції є найбільш конструктивно складним та дорогим у проекті реконструкції. Субпідрядником на виконання цих робіт визначено переможця конкурсу ТОВ "Завод Майстер Профі Україна" (Дніпропетровськ).