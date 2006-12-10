Відрив ”МЮ” від ”Челсі” збільшився до дев`яти очок

У суботу 9 грудня в Англії відбулася частина матчів 17-го туру прем`єра-ліги, після завершення яких відрив лідера "Манчестер Юнайтед" від "Челсі" , що йде на другому місці збільшився до дев`яти очок.

"МЮ" в черговому турі зустрічався з "Манчестер Сіті". Не дивлячись на те, що "городяни" створили багато моментів для взяття воріт манкуніанців, вони зуміли реалізувати лише один – відзначився туніський захисник Хотем Трабелсі. "МЮ", у свою чергу, контролював гру, і вже в першому таймі фактично вирішив питання про переможця, після того, як Вейн Руні і Луї Саа двічі вразили ворота суперників.

Остаточний рахунок встановив Кріштіану Роналду, причому арбітр зустрічі в цьому епізоді не зафіксував у португальця явний офсайд. В результаті команда сера Алекса Фергюсона виграла з рахунком 3:1 і зміцнила своє лідерство в турнірній таблиці.

У "МЮ" 44 очки після 17 проведених матчів, а у "Челсі" – 35 очок після 15 зіграних зустрічей. Команда Жозе Моурінью 10 грудня зіграє з лондонським "Арсеналом".

З результатів решти зустрічей слід відзначити перемогу "Ліверпуля" над "Фулхемом" з рахунком 4:0. У складі мерсисайдців м`ячі забили Стівен Джерард, Джеймі Каррагер, Луїс Гарсія і Марк Гонсалес. "Болтон" з таким самим рахунком розгромив удома "Вест Хем", а "Тоттенхем" з рахунком 5:1 завдав поразки "Чарльтону".

Лента.ру