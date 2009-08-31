Українські міста дадуть чергову клятву УЄФА

До 31 серпня УЄФА отримає гарантії зі створення умов для учасників і вболівальників Євро-2012 від приймаючих міст.

"Гарантії будуть надані містами з супровідним листом, об’єднаним листом від українського уряду", – повідомив журналістам на прес-конференції в Донецьку керівник місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський.

За його словами, гарантії з підготовки аеропортів до прийому вболівальників і учасників уже передано УЄФА, повідомляє Радіо Свобода.

Присутній на прес-конференції директор турніру Євро-2012 від УЄФА Мартін Каллен заявив: "Гарантії щодо аеропортів ми вже отримали. Нас цікавило фінансування аеропортів. На папері все виглядає дуже добре".

"Протягом наступних двох місяців ми маємо побачити, як зазначені зобов’язання будуть виконані" – додав він.

Українська правда