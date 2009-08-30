Що дасть об'єднання чемпіонатів Росії та України з футболу?

22:49, 30 серпня 2009
Спорт
3454

Версія Рината Ахметова

Власник донецького "Шахтаря" Ринат Ахметов заявив на відкритті нового стадіону свого клубу, що хоче бачити на кожному матчі повністю заповнені 50-тисячні трибуни. А це за його словами стане реально при об`єднанні чемпіонатів Росії і України.

-  Що стосується об`єднання наших чемпіонатів,  це цілком можливо, - наводить слова  Ахметова "Комсомольская правда".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter