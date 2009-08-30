Що дасть об'єднання чемпіонатів Росії та України з футболу?
22:49, 30 серпня 2009Спорт
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Версія Рината Ахметова
Власник донецького "Шахтаря" Ринат Ахметов заявив на відкритті нового стадіону свого клубу, що хоче бачити на кожному матчі повністю заповнені 50-тисячні трибуни. А це за його словами стане реально при об`єднанні чемпіонатів Росії і України.
- Що стосується об`єднання наших чемпіонатів, це цілком можливо, - наводить слова Ахметова "Комсомольская правда".
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