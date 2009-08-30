Результати 4-го туру англійської Прем'єр-ліги

МСіті продовжує безпрограшну серію

Сьогоднішніми матчами закінчився 4-й тур англійської Прем`єр-ліги Портсмут - Манчестер Сіті 0:1 (Адебайор 31) Евертон - Віган 2:1 (Саа 62, Бейнс 90+4 пен. - Шарнер 57) Астон Вілла - Фулхем 2:0 (Пейнтсил 3 автогол, Агбонлахор 59) Нагадаємо, що вчора грали: Челсі - Бернлі 3:0 (Анелька 45, Баллак 47, Ешлі Коул 52) Тоттенхем - Бірмінгем 2:1 (Крауч 72, Леннон 90+5 - Бойєр 75) Сток Сіті - Сандерленд 1:0 (Кітсон 43) Болтон - Ліверпуль 2:3 (Кевін Девіс 33, Коен 47 - Джонсон 41, Торрес 56, Джеррард 83) Блекберн - Вест Хем 0:0 Вулверхемптон - Халл Сіті 1:1 (Стерман 46 - Джеованні 3) МЮ - Арсенал 2:1 (Руні 59 пен., Діабі 65 автогол - Аршавін 40)

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