Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Закарпаття виходить "з нуля"

Закінчилися сьогоднішні матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу: Таврія - Ворскла 1:0 (Платон 56) Металург З - Металіст 0:2 (Джексон 10, 84) Карпати - Оболонь 5:0 (Худобяк 10, 16, Зенев 41, Кузнєцов 53, Батиста 90+1) Нагадаємо, що вчора зіграні матчі: Закарпаття - Арсенал 2:1 (Давидов 36, Гомес 84 - Гусєв 65) Чорноморець - Дніпро 0:1 (Гоменюк 81) Кривбас - Іллічівець 0:2 (Ліма 75, Тищенко 90+1) Завтра тур закінчиться іграми: Шахтар - Зоря Динамо - Металург Д.

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