Результати 4-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі продовжує безпрограшну серію

Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го туру англійської Прем`єр-ліги Челсі - Бернлі 3:0 (Анелька 45, Баллак 47, Ешлі Коул 52) Тоттенхем - Бірмінгем 2:1 (Крауч 72, Леннон 90+5 - Бойєр 75) Сток Сіті - Сандерленд 1:0 (Кітсон 43) Болтон - Ліверпуль 2:3 (Кевін Девіс 33, Коен 47 - Джонсон 41, Торрес 56, Джеррард 83) Блекберн - Вест Хем 0:0 Вулверхемптон - Халл Сіті 1:1 (Стерман 46 - Джеованні 3) МЮ - Арсенал 2:1 (Руні 59 пен., Діабі 65 автогол - Аршавін 40) Завтра тур закінчиться іграми Портсмут - Манчестер Сіті Евертон - Віган Астон Вілла - Фулхем

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