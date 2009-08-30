Результати 4-го туру англійської Прем'єр-ліги
00:29, 30 серпня 2009Спорт
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Челсі продовжує безпрограшну серію
Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го туру англійської Прем`єр-ліги
Челсі - Бернлі 3:0 (Анелька 45, Баллак 47, Ешлі Коул 52)
Тоттенхем - Бірмінгем 2:1 (Крауч 72, Леннон 90+5 - Бойєр 75)
Сток Сіті - Сандерленд 1:0 (Кітсон 43)
Болтон - Ліверпуль 2:3 (Кевін Девіс 33, Коен 47 - Джонсон 41, Торрес 56, Джеррард 83)
Блекберн - Вест Хем 0:0
Вулверхемптон - Халл Сіті 1:1 (Стерман 46 - Джеованні 3)
МЮ - Арсенал 2:1 (Руні 59 пен., Діабі 65 автогол - Аршавін 40)
Завтра тур закінчиться іграми
Портсмут - Манчестер Сіті
Евертон - Віган
Астон Вілла - Фулхем
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