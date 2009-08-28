Визначилися суперники «Шахтаря» у Лізі Європи
Результати жеребкування
Донецький «Шахтар» у Лізі Європи УЄФА потрапив до групи J, де зіграє з бельгійським «Брюгге», сербським «Партизаном» і французькою «Тулузою».
Такі результати жеребкування, що відбулося сьогодні в Монако.
За результатами ігор у групі дві кращі команди відправляться в плей-офф турніру, де до них приєднаються вісім команд, які невдало виступили в Лізі чемпіонів.
Перші матчі групового турніру відбудуться 17 вересня.
Усі результати жеребкуванняГрупа A: Аякс, Андерлехт, Динамо (Загреб), Тимішоара;
Група B: Валенсія, Лілль, Славія, Дженоа;
Група C: Гамбург, Селтік, Хапоель (Тель-Авів), Рапід (Відень);
Група D: Спортинг, Херенвен, Герта, Вентспілс;
Група E: Рома, Базель, Фулхем, ЦСКА (Софія);
Група F: Панатінаїкос, Галатасарай, Динамо (Бухарест), Штурм;
Група G: Вільярреал, Лаціо, Левськи, Зальцбург;
Група H: Стяуа, Фенербахче, Твенте, Шериф;
Група I: Бенфіка, Евертон, АЕК, БАТЕ;
Група J: Шахтар, Брюгге, Партизан, Тулуза;
Група K: ПСВ, Копенгаген, Спарта, Клуж;
Група L: Вердер, Аустрія, Атлетік, Насьональ.