Газзаєв про можливий приїзд Шеви дізнався з газет

Наставник київського "Динамо" Валерій Газзаєв лише сьогодні з преси дізнався про те, що його команда може підсилитися Андрієм Шевченком.

"Розмови завжди йдуть, але я прибічник того, щоб розмовляти про це, коли перед нами реальні речі. Якщо сьогодні-завтра Шевченко буде тут, тоді можна буде з вами говорити. Але коли він приїде - це інше питання. Я сам лише сьогодні дізнався про це. Ось така ситуація", - сказав Газзаєв.

Втім, на його думку, команді перед стартом у Лізі Чемпіонів необхідно підсилитися атакуючим гравцем.

"Нам обов`язково потрібно підсилюватися як атакуючим гравцем, так і гравцем оборони. Я сподіваюсь, вже у найближчий час у нас буде поповнення у складі - Алієв вже завтра прилітає, і буде займатися у загальній групі, за тиждень чекаємо Кравця. Дуже чекаємо на Михаліка, який, як планується, розпочне тренування у кінці вересня - початку жовтня. А ось Каддурі, мабуть, зіграє лише у наступному сезоні". - зазначив Газзаєв.

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