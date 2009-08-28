Українські фани таки побачать матч «Шахтар» - «Барселона»
10:29, 28 серпня 2009Спорт
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Початок прямої трансляції – о 21:30
Українські вболівальники таки матимуть змогу побачити сьогоднішній матч за Суперкубок УЄФА у Монако між донецьким “Шахтарем” та іспанською “Барселоною”. Гру у прямому ефірі транслюватиме Перший національний (УТ-1).
Прес-служба телеканалу обіцяє “шалені емоції, адреналін та неймовірні враження”.
Раніше повідомлялося, що зустріч можна буде переглянути лише на каналах кабельного телебачення - Спорт 1 і НТВ+.
Отже початок прямої трансляції – о 21:30
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