Українські фани таки побачать матч «Шахтар» - «Барселона»

Українські вболівальники таки матимуть змогу побачити сьогоднішній матч за Суперкубок УЄФА у Монако між донецьким “Шахтарем” та іспанською “Барселоною”. Гру у прямому ефірі транслюватиме Перший національний (УТ-1).

Прес-служба телеканалу обіцяє “шалені емоції, адреналін та неймовірні враження”.

Раніше повідомлялося, що зустріч можна буде переглянути лише на каналах кабельного телебачення - Спорт 1 і НТВ+.

Отже початок прямої трансляції – о 21:30