Результати матчів Ліги Європи

00:03, 28 серпня 2009
Спорт
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Жеребкування - 28 серпня

Закінчилися матчі-відповіді плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Ворскла – Бенфіка 2:1. Перший матч 0:4

Валенсія – Стабек 4:1 (3:0).

Фенербахче – Сьон 2:2 (2:0)

АЕК Афіни – Васлуй 3:0 (1:2)

Левадія – Галатасарай 1:1 (0:5)

Літекс – БАТЕ 0:4 (1:0)

Тулуза – Трабзонспор 0:1 (3:1) 

ПСВ Ейндховен – Бней-Єгуда 1:0 (1:0)

Рома – Кошице 7:1 (3:3)

Брюгге – Лех 1:0 (0:1), за пенальті 4:3

Вільярреал – Бреда 6:1 (3:1)

Гамбург – Генгам 3:1 (5:1)

Зеніт – Насьонал 1:1 (3:4)

Оденсе – Дженоа 1:1 (1:3)

Црвена Звезда – Славія (Прага) 2:1 (0:3)

Металіст (Харків) – Штурм 0:1 (1:1)

Амкар – Фулхем 1:0 (1:3)

Астон Вілла – Рапід (Відень) 2:1 (0:1)

Динамо (Москва) – ЦСКА (Софія) 1:2 (0:0)

Карабах – Твенте 0:0 (1:3)

Спарта (Прага) – Марібор 1:0 (2:0)

Клуж – Сараєво 2:1 (1:1)

Сент-Патрікс – Стяуа 1:2 (0:3)

Хартс – Динамо (Загреб) 2:0 (0:4)

Базель – Баки 5:1 (3:1)

Жилина – Партизан 0:2 (1:1)

Слован (Ліберець) – Динамо (Бухарест) 0:3 (3:0), за пенальті 8:9.

Аустрія (Відень) – Металург (Донецьк) 3:2 (1:1)

Актобе – Вердер 0:2 (3:6)

Тромсе – Атлетік (Більбао) 1:1 (2:3)

Хапоель (Тель-Авів) – Теплице 1:1 (2:1)

Ельфсборг – Лаціо 1:0 (0:3)

Лілль – Генк 4:2 (2:1)

Херенвен – ПАОК 0:0 (1:1)

Слован (Братислава) – Аякс 1:2 (0:5)

Герта – Бреннбю 3:1 (1:2)

Сігма – Евертон 1:1 (0:4)

Шахтар - Сівасспор 2:0 (3:0)

Жеребкування групового раунду - 28 серпня.

До 38 переможців кваліфікаційного раунду Ліги Європи приєднаються 10 команд, що програли плей-офф Ліги Чемпіонів. Вони складуть 12 груп по 4 команди.

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