Ворскла здобуває моральну перемогу
23:33, 27 серпня 2009Спорт
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А до наступного раунду проходить Бенфіка
Завершився матч-відповідь стадії плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між полтавською Ворсклою і командою "Бенфіка" з Португалії.
Ворскла - Бенфіка 2:1. Перший матч 0:4, тож до групового раунду проходить суперник української команди.
Нагадаємо, що раніше сьогодні закінчилися ігри
Металіст - Штурм 0:1 (1:1)
Аустрія - Металург 3:2 (2:2).
Таким чином, з чотирьох українських команд в наступний раунд проходить тільки володар Кубка УЄФА минулого сезону - донецький "Шахтар", двічі (3:0 і 2:0) обігравши турецький "Сівасспор".
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