Ворскла здобуває моральну перемогу

Завершився матч-відповідь стадії плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між полтавською Ворсклою і командою "Бенфіка" з Португалії.

Ворскла - Бенфіка 2:1. Перший матч 0:4, тож до групового раунду проходить суперник української команди.

Нагадаємо, що раніше сьогодні закінчилися ігри

Металіст - Штурм 0:1 (1:1)

Аустрія - Металург 3:2 (2:2).

Таким чином, з чотирьох українських команд в наступний раунд проходить тільки володар Кубка УЄФА минулого сезону - донецький "Шахтар", двічі (3:0 і 2:0) обігравши турецький "Сівасспор".