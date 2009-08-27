Аустрія дотисла Металург в екстра-таймі

У Відні закінчився матч-відповідь стадії плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між донецьким Металургом і командою "Аустрія".

Аустрія - Металург 3:2. Перший матч 2:2.

Металург відкрив рахунок у матчі, австрійці зрівняли, Металург вийшов уперед, австрійці знову зрівняли і на 116-й хвилині гри забили третій гол зі штрафного. Таким чином, до групового раунд проходить суперник української команди.

У матчі Ворскла - Бенфіка триває другий тайм, Ворскла веде в рахунку 2:1.