Динамо дісталися Барселона, Інтер і Рубін

Відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.

До групи F, де вже були Барселона від "першого кошику" та Інтер - від другого, додалися київське Динамо й Рубін.

Загальні результати

Група A. Баварія, Ювентус, Бордо, Маккабі

Група B. Манчестер Юнайтед, ЦСКА, Бешикташ, Вольфсбург

Група C. Мілан, Реал, Марсель, Цюріх

Група D. Челсі, Порту, Атлетіко, АПОЕЛ

Група Е. Ліверпуль, Ліон, Фіорентина, Дебрецен

Группа F. Барселона, Інтер, Динамо, Рубін

Группа G. Севілья, Рейнджерс, Штутгарт, Униря

Группа H. Арсенал, АЗ, Олімпіакос, Стандард

Шість турів групового етапу Ліги чемпіонів пройдуть в період з 15 вересня по 9 грудня.