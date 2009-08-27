Чигринський підтвердив: перехід до «Барси» практично вирішений

Захисник донецького «Шахтаря» Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ підтвердив, що питання з його переходом до іспанської «Барселони» практично вирішене.

Про це він сказав сьогодні в Монако на прес-конференції напередодні матчу за Суперкубок УЄФА «Барселона» - «Шахтар», повідомили УНІАН у прес-службі донецького клубу.

«Думаю, це мрія кожного футболіста - зіграти за таку команду, як «Барселона». Навряд чи вам вдасться знайти когось, хто відмовився б від цього. І я в цьому плані не є винятком», - сказав Д.ЧИГРИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що «відчуває гордість», що «Барселона» проявила до нього «увагу, зацікавленість і серйозну наполегливість», і розуміє, що завтрашня гра у складі «гірників» буде для нього «специфічною і незвичайною». «Але я професіонал. Доти, доки я виходжу на поле у футболці «Шахтаря», я відстоюю інтереси цієї команди», - сказав захисник «Шахтаря».

Д.ЧИГРИНСЬКИЙ зазначив, що останніми днями було багато ажіотажу навколо його можливого переходу до іспанського клубу, але зараз він вже не відчуває ніякого тиску і повністю сконцентрований на матчі за Суперкубок УЄФА.

Д.ЧИГРИНСЬКИЙ також упевнений, що його відхід на «Шахтарі» жодним чином не позначиться, оскільки з команди останніми роками пішло багато провідних футболістів.

«Незважаючи на це «Шахтар» продовжував зростати, рухатися вперед. Якщо навіть говорити про минулий сезон, то він був найуспішнішим за останні роки», - сказав Д.ЧИГРИНСЬКИЙ.