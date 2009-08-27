Динамо потрапило до 3-го кошика жеребкування Ліги Чемпіонів

Сьогодні о 18.45 за київським часом розпочнеться урочиста церемонія жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Крім самого розподілу команд на групи, будуть вручені нагороди кращих дійовим особам минулого сезону в єврокубках.

32 учасники турніру традиційно розділены на чотири кошики по вісім команд у кожному відповідно до рейтингу коефіцієнтів УЄФА. Найвищий рейтинг серед усіх учасників турніру має Барселона - 121,853, коефіцієнт Дебрецена 1,633 - він йде на останньому місці в списку клубів. Єдиний представник України на цій стадії - київське Динамо - має 19-е місце і коефіцієнт - 46,370. Це третій кошик.

Повністю список кошиків виглядає наступним чином:

Перший: Барселона, Ліверпуль, Челсі, МЮ, Мілан, Арсенал, Севілья, Баварія.

Другий: Ліон, Інтер, Реал, ЦСКА, Порту, АЗ, Ювентус, Рейнджерс.

Третій: Олімпіакос, Марсель, Динамо, Штутгарт, Фіорентина, Атлетіко, Бордо, Бешикташ.

Четвертий: Вольфсбург, Стандард, Маккабі, Цюріх, Рубін, Униря, АПОЕЛ, Дебрецен.

Процедуру жеребкування можна дивитися на каналі Спорт 1.

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