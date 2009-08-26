Результати матчів Ліги чемпіонів

Переможці першої гри підтвердили свою перевагу

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Андерлехт - Ліон 1:3 (Перший матч 1:5) Дебрецен - Левськи 2:0 (2:1) Маккабі (Хайфа) - Ред Булл (Відень) 3:0 (2:1) Атлетіко - Панатінаїкос 2:0 (3:2) Цюріх - Вентспілс 2:1 (3:0) Команди, виділені темним, виходять до групового турніру. Їхні опоненти переходять до групового турніру Ліги Європи. Завтра будуть зіграні матчі: Арсенал - Селтік, перший матч - 2:0 Штутгарт - Тимішоара (2:0) Фіорентина - Спортинг (2:2) АПОЕЛ - Копенгаген (0:1) Олімпіакос - Шериф (2:0)

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