Шахтар проходить до групового турніру Ліги Європи
23:39, 25 серпня 2009Спорт
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Закінчилася гра у відповідь плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між донецьким Шахтарем і командою з міста Сівас (Туреччина).
Шахтар - Сівасспор 2:0 (Жадсон 20 пен., Адріано 59 пен.). Перший матч 3:0.
За підсумком двох матчів Шахтар проходить до наступного етапу розіграшу: групового раунду.
Нагадаємо, що післязавтра грають ще три українські команди:
Металіст - Штурм, перший матч 1:1
Аустрія - Металург Д (2:2)
Ворскла - Бенфіка (0:4).
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