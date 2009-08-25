Каспаров у Криму грає в шахи з моряками

Чемпіон світу з шахів, міжнародний гросмейстер Гарі КАСПАРОВ сьогодні в Севастополі взяв участь у відкритті любительського шахового турніру «Севастопольська тура».

Як передає кореспондент УНІАН, турнір проходить протягом одного дня на 45 дошках в приміщенні Севастопольського шахового клубу. У змаганнях беруть участь військовослужбовці Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації, зокрема запасу і у відставці.

Сьогодні ж після підбиття підсумків змагань Г.КАСПАРОВ на 13 дошках проведе сеанс одночасної гри, а також дасть прес-конференцію.

Ініціатива проведення турніру належить Північно-західній асоціації ветеранів бойових дій (м. Санкт-Петербург) і некомерційній організації «Альянс-клуб» м. Череповця. Загальний призовий фонд турніру становить 85 тис. рублів.