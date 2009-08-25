Михайличенко оприлюднив склад збірної на матчі у вересні

У вівторок, 25 серпня, головний тренер національної збірної України Олексій Михайличенко оприлюднив список 22-х футболістів, викликаних для підготовки до поєдинків відбірного циклу проти команд Андорри та Білорусі, що відбудуться відповідно 5 вересня у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського (початок − о 17.00) та 9 вересня у Мінську (початок − о 20.00).

Насамперед привертає увагу присутність у списку двох новачків − захисника донецького «Шахтаря» Василя Кобіна та атакуючого півзахисника київського «Динамо» Андрія Ярмоленка. Зауважимо, у порівнянні з переліком футболістів, які запрошувалися на нещодавню товариську гру з Туреччиною, відсутній хавбек «Дніпра» Максим Калиниченко. Зате знову з’являться в розташуванні збірної голкіпер «Динамо» Станіслав Богуш, півзахисник раменського «Сатурна» Євген Левченко та нападник «Ліверпуля» Андрій Воронін.

Водночас необхідно наголосити, що остаточний список гравців стане відомим лише після поєдинків шостого туру чемпіонату України та єврокубкових випробувань вітчизняних клубів. На тренувальній базі ФК «Динамо» у Кончі-Заспі «синьо-жовті» зберуться у вівторок, 1 вересня. Того ж дня о 16.30 розпочнеться прес-конференція Олексія Михайличенка, після якої журналісти матимуть можливість поспілкуватися з гравцями та відвідати традиційне відкрите тренування збірної.

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Станіслав Богуш і Олександр Шовковський (обидва − «Динамо»).

Захисники: Віталій Мандзюк («Динамо»), Василь Кобін, Олександр Кучер, В’ячеслав Шевчук і Дмитро Чигринський (усі − «Шахтар»), Андрій Русол («Дніпро»), Григорій Ярмаш («Ворскла»).

Півзахисники: Олексій Гай («Шахтар»), Олег Гусєв і Андрій Ярмоленко (обидва − «Динамо»), Євген Левченко («Сатурн», Росія), Сергій Назаренко і Руслан Ротань (обидва − «Дніпро»), Анатолій Тимощук («Баварія», Німеччина).

Нападники: Андрій Воронін («Ліверпуль», Англія), Володимир Гоменюк («Дніпро»), Артем Мілевський («Динамо»), Євген Селезньов («Дніпро»), Андрій Шевченко («Челсі», Англія).

Прес-служба ФФУ