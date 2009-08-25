Луческу вважає другорядним матч із «Сівасспором»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ вважає другорядним завтрашній матч-відповідь з турецьким «Сівасспором» у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку.

М.ЛУЧЕСКУ нагадав, що перший матч в Туреччині «гірники» виграли з рахунком 0:3. «Тепер на перший план все-таки виходить матч з «Барселоною» за Суперкубок Європи 28 серпня», - сказав наставник «Шахтаря».

Водночас він наголосив, що в у матчі-відповіді з «Сівасспором» дончани не збираються розслаблятися. «Важливо пройти «Сівасспор» і увійти до групового етапу турніру. Це міжнародна гра, і імідж для будь-якої команди означає багато », - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.

За його словами, вся команда готова до гри, за винятком двох травмованих – захисника Маріуша ЛЕВАНДОВСКІ і нападаючого Луїса АДРІАНО.

Разом з тим тренер «гірників» не виключив, що з урахуванням результату першого матчу у складі «Шахтаря» будуть перестановки, комусь з провідних гравців дадуть відпочити.

Кажучи про тактику на завтрашній матч, М.ЛУЧЕСКУ відзначив, що «напевно турки вивчили і добре знають наші можливості, гратимуть від оборони і робитимуть ставку на контратаки». «Тому «Шахтареві» завтра доведеться контратакувати. Забитий м`яч у наші ворота може змінити настрій. Головне, щоб ми були на високому рівні», - відзначив М.ЛУЧЕСКУ.

Відповідаючи на запитання, скількох нападаючих він випустить завтра на полі, М.ЛУЧЕСКУ відзначив, що «це не так важливо». «Головне, щоб атакуюча лінія команди змогла втілити в життя те, що ми задумали», - впевнений він.

На завершення наставник «гірників» похвалив екс-гравця львівських «Карпат» Василя КОБІНА, який «уже адаптувався до нашої гри, пристосувався до наших принципів, легко влився в колектив». «У «Шахтар» він прийшов з великим бажанням довести, що хоче грати в цій команді. Я це оцінив. Такому гравцеві складно не знайти місце в складі, навіть якщо доведеться міняти його амплуа», - підсумував М.ЛУЧЕСКУ.