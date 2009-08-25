Ліверпуль не хоче відпускати Вороніна

Генеральний менеджер берлінського клубу "Герта" Міхаель Прітц розповів про переговори з Ліверпулем на предмет переходу Андрія Вороніна.

"Після переговорів з "Ліверпулем" ми залишаємося реалістами, англійський клуб чітко дав зрозуміти, що не збирається ані продавати Вороніна, ані відпускати його в чергову оренду".

"Факт залишається фактом, зараз українець має ігрову практику в "Ліверпулі", і нам можна забути про спроби отримати його", - Прітц.

Football.ua