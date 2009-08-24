Володимир Кличко переніс свій бій - ЗМІ

Український боксер-важковаговик Володимир Кличко переніс свій бій, запланований на 12 грудня 2009 року, на початок 2010 року, повідомляє інтернет-видання fightnews.com. Це пов`язано з тим, що в грудні у Кличка не буде можливості домовитися з американськими каналами про трансляцію його поєдинку в США. Офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Новина про те, що Володимир Кличко повернеться на ринг 12 грудня, з`явилася в кінці липня на офіційному сайті братів Кличків. Повідомлення про це досі опубліковане на сайті українських боксерів.

Пізніше інтернет видання boxingscene.com повідомило, що суперником Кличка стане американець Еді Чемберс, але офіційного підтвердження ця інформація не одержала. Володимир Кличко є чемпіоном світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Всесвітня боксерська організація).

Як відзначає fightnews.com, у своєму останньому бою проти Руслана Чагаєва Кличко одержав розрив сухожилля лівого плеча. Боксерові була зроблена операція. Проте перенесення наступного бою Кличка на початок 2010 року не пов`язане з цією травмою.

Лента.ру