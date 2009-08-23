Результати 5-го туру Чемпіонату України з футболу
20:11, 23 серпня 2009Спорт
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Ворскла перериває безпрограшну серію киян
Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го туру Чемпіоната України з футболу
Арсенал - Карпати 0:0
Металург Д - Металург З 3:0 (Танаса 30, 61, Димитров 58 пен.)
Ворскла - Динамо 1:1 (Сачко 16 - Мілевський 6 пен.)
Нагадаємо, що вчора зіграли:
Зоря - Закарпаття 2:0 (Курилов 6, Шевчук 73)
Оболонь - Дніпро 1:0 (Куценко 2)
Кривбас - Чорноморець 2:3 (Бартулович 20 пен., Воробей 40 - Діденко 22, Ребенок 54, Балашов 81 пен.)
Іллічівець - Таврія 2:2 (Ярошенко 19, Мельник 25 - Гігіадзе 79, Любенович 90+2)
Гру Металіст - Шахтар перенесено на 23 вересня.
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