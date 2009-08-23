Результати 5-го туру Чемпіонату України з футболу

20:11, 23 серпня 2009
Спорт
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Ворскла перериває безпрограшну серію киян

Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го туру Чемпіоната України з футболу

Арсенал - Карпати 0:0

Металург Д - Металург З 3:0 (Танаса 30, 61, Димитров 58 пен.)

Ворскла - Динамо 1:1 (Сачко 16 - Мілевський 6 пен.)

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Зоря - Закарпаття 2:0 (Курилов 6, Шевчук 73)

Оболонь - Дніпро 1:0 (Куценко 2)

Кривбас - Чорноморець 2:3 (Бартулович 20 пен., Воробей 40 - Діденко 22, Ребенок 54, Балашов 81 пен.)

Іллічівець - Таврія 2:2 (Ярошенко 19, Мельник 25 - Гігіадзе 79, Любенович 90+2)

Гру Металіст - Шахтар перенесено на 23 вересня.

 

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