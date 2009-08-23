Результати 3-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі не втрачає очок

Закінчилися сьогоднішні матчі 3-го туру англійської Прем`єр-ліги Вест Хем - Тоттенхем 1:2 (Коул 49 - Дефо 54, Леннон 79) Бернлі - Евертон 1:0 (Елліотт 34) Фулхем - Челсі 0:2 (Дрогба 39, Анелька 76). Нагадаємо, що вчора зіграли: Арсенал - Портсмут 4:1 (Діабі 18, 21, Галлас 50, Ремсі 68 - Кабул 37) Віган - МЮ 0:5 (Руні 56, 65, Бербатов 59, Оуен 85, Нані 90) Манчестер Сіті - Вулверхемптон 1:0 (Адебайор 17) Сандерленд - Блекберн 2:1 (Джонс 32, 53 - Живе 21) Халл Сіті - Болтон 1:0 (Гіла 61) Бірмінгем - Сток Сіті 0:0 Завтра грають Ліверпуль і Астон Вілла.

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