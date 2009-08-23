У Севастополі завершено 90-кілометровий заплив

90-кілометровий заплив трьох плавців-марафонців на честь Дня Незалежності України, що розпочався 21 серпня о 13.15 біля набережної в Євпаторії, наприкінці дня 22 серпня успішно завершився.

Як передає кореспондент УНІАН, севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК і його колеги з Черкас Олександр ТОЛБАТОВ і Анатолій ВЯЛЕЦЬ фінішували біля набережної пляжу «Кришталевий» у Севастопольській бухті о 19.40, таким чином, пробувши у воді 30,5 годин. Причому, за собою на дистанції марафонці буксирували на тросі надувний човен, на якому знаходилися їх особисті речі, їжа і питна вода.

Як заявив журналістам після фінішу О.СОФЯНИК, «ми серйозно втомилися, це дуже велике навантаження». За його словами, «особливо важкими були останні 8-10 кілометрів, коли попутний північно-західний вітер змінився на зустрічний південно-західний». Через це, як додав марафонець, «насилу увійшли до бухти, вітер відносив нас на равелін, довелося пливти прямо по фарватеру, добре, що судів у цей момент не було. Але в цьому і полягає суть екстремального плавання".

О.СОФЯНИК також повідомив, що його мрія - проплисти по Дніпру через Київ. "Зараз тривають розробка і узгодження маршруту", - сказав він.

Заплив проходив за підтримки громадської організації "Об`єднання підтримки розвитку молоді і спорту в Севастополі".

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року севастопольський плавець О.СОФЯНИК виконав 38-кілометровий заплив на честь Дня міста, в серпні - 60-кілометровий заплив на честь приїзду до Севастополя Патріарха КИРИЛА. Крім того, в липні О.СОФЯНИК здійснив 6-кілометровий заплив через Босфор з Європи до Азії.