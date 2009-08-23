Україна виконує зобов’язання щодо Євро-2012

Україна виконує всі взяті на себе зобов’язання по основних інфраструктурних проектах Євро-2012. Про це заявив сьогодні під час відвідання стадіону «Металіст» у Харкові заступник міністра Кабінету міністрів України – директор Координаційного бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Секретаріату Кабміну Ілля ШЕВЛЯК, передає кореспондент УНІАН.

«Що стосується підготовки об’єктів, то немає жодних проблем, фінансування здійснюється, Україна виконує ті зобов’язання, які є сьогодні по основних інфраструктурних проектах», - сказав І.ШЕВЛЯК, відповідаючи на запитання про те, що означає подолання Верховною Радою вето Президента України на закон про фінансування Євро-2012.

«У зв’язку з прийняттям цього закону буде зроблено уточнений перелік об’єктів. Над цим зараз робота триває», - зазначив він.

На запитання, як вплине прийняття закону на хід реалізації проектів, президент компанії DCH, інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ відповів: «Нам не важливо, з якого фонду буде фінансуватися підготовка, нам важливо, щоб прийшли «живі» гроші».

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, очікується надходження 206,6 млн. грн. державних коштів на реконструкцію стадіону «Металіст», 178 млн. грн. – на реконструкцію аеропорту і 301,7 млн. грн. – на ремонт доріг. У зв’язку з ненадходженням цих коштів «зупинки немає», сказав він, але їх отримання «допоможе дуже суттєво».

«Це не просто очікування, - додав І.ШЕВЛЯК, а це вже вирішене питання – передбачена допомога з державного бюджету на стадіон у Харкові, аеропорт, а також інші інфраструктурні проекти».

Він акцентував на тому, що «є чітке розуміння пріоритетних об’єктів у підготовці до Євро-2012».