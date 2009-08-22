Результати 5-го туру Чемпіонату України з футболу
21:01, 22 серпня 2009Спорт
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Гра туру - матч команд з нулем у таблиці
Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу
Зоря - Закарпаття 2:0 (Курилов 6, Шевчук 73)
Оболонь - Дніпро 1:0 (Куценко 2)
Кривбас - Чорноморець 2:3 (Бартулович 20 пен., Воробей 40 - Діденко 22, Ребенок 54, Балашов 81 пен.)
Іллічівець - Таврія 2:2 (Ярошенко 19, Мельник 25 - Гігіадзе 79, Любенович 90+2)
Завтра грають Арсенал - Карпати, Металург Д - Металург З, Ворскла - Динамо; гру Металіст - Шахтар перенесено на 23 вересня.
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