Результати 3-го туру англійської Прем'єр-ліги

МЮ відігрався на Вігані

Закінчилися сьогоднішні матчі 3-го туру англійської Прем`єр-ліги Арсенал - Портсмут 4:1 (Діабі 18, 21, Галлас 50, Ремсі 68 - Кабул 37) Віган - МЮ 0:5 (Руні 56, 65, Бербатов 59, Оуен 85, Нані 90) Манчестер Сіті - Вулверхемптон 1:0 (Адебайор 17) Сандерленд - Блекберн 2:1 (Джонс 32, 53 - Живе 21) Халл Сіті - Болтон 1:0 (Гіла 61) Бірмінгем - Сток Сіті 0:0 Завтра грають Вест Хем - Тоттенхем, Бернлі - Евертон, Фулхем - Челсі, післязавтра Ліверпуль - Астон Вілла.

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