На батьківщині Івана Піддубного - свято богатирської сили

22-23 серпня в Красенівці Чорнобаївського району Черкаської області відбудеться всеукраїнське свято богатирської сили на призи шестиразового чемпіона світу з греко-римської боротьби Івана Піддубного.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаської облради, свою участь у святі вже підтвердили понад 20 команд борців з України, Росії, Литви і Польщі. За традицією, в село Красенівку, (на батьківщину І.Піддубного) прибуде делегація з російського міста Єйськ, де борець знайшов свій останній спочинок.

На святі виступатиме 29-річний багаторазовий рекордсмен Книги рекордів України, один з найсильніших людей світу донеччанин Дмитро ХАЛАДЖІ.

В програмі Всеукраїнського свята: турнір з греко-римської боротьби, турніри з шашок, шахів, дартсу, армрестлінгу, гирьового спорту, богатирське шоу за участю Д.ХАЛАДЖІ, спортивно-розважальна програма "Найсильніша людина свята – 2009", фестиваль фольклору і троїстих музик, пісенний фестиваль родинної творчості.