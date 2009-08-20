Результати матчів Ліги Європи за участю українських команд

Дві важкі нічиї та два великі рахунки

У сьогоднішніх матчах плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи за участю українських команд зафіксовані такі результати Штурм - Металіст 1:1 (Байхлер 31 - Олійник 76) Металург Д - Аустрія 2:2 (Кінгслі 17, Димитров 90+2 - Ачимович 8, Діабанг 48) Сівасспор - Шахтар 0:3 (Гай 6, Ілсіньо 76, Кобин 87) Бенфіка - Ворскла 4:0 (Ді Марія 33, Кардосо 55 пен., Савіола 57, Велдон 77) Матчі у відповідь - 27 серпня (Шахтар - Сівасспор 25-го)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter