Шевченко готовий залишити ”Челсі”

Капітан збірної України, форвард "Челсі" Андрій Шевченко в інтерв`ю виданню The Mirror заявив, що він підкориться будь-якому рішенню керівництва клубу, якщо його віддадуть в оренду до іншої команди. За словами українця, для нього не складе проблеми зібрати валізи і поїхати, щоб у новій команді довести свою спроможність.

"У "Челсі" я почуваюся як удома, ніби я грав за цей клуб вже давно. Але моя гра, на жаль, не влаштовує головного тренера Жозе Моурінью, - визнав українець. - Напевно, вже всі написали про те, що найближчим часом я повернуся до "Мілана", але можу сказати, що я не обговорював це питання з керівництвом. Якщо це все ж таки відбудеться, я зберу валізи і поїду. Я цілком упевнений в своїх силах, і якщо когось не влаштовує моя гра, я повернуся до Італії. Я доведу, що я не закінчився як гравець, хоча це і не має сенсу. Думаю, всі знають, хто такий Андрій Шевченко і на що він здатний".

Шевченко розповів, що власник "Челсі" Роман Абрамович повністю на його боці, але все, що він може зробити для нападаючого – переконати менеджерів клубу віддати українця в оренду, а не продавати. Нагадаємо, що Абрамович, який вважає Шевченка своїм другом, протягом трьох років умовляв капітана збірної України перейти з "Мілана" до "Челсі".

"Я розумію Моурінью. Я дійсно не забиваю стільки, скільки я сам хотів би, і на що розраховував тренер. Мені буде шкода виїжджати з Лондона, адже я вже звик до життя тут, моя сім`я чудово тут влаштувалася. Але якщо я виїду, то моя дружина з синами не повернуться до Італії, а залишаться в Англії", - підкреслив Шевченко.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні в офіційних матчах за "Челсі" Андрій Шевченко забив п`ять м`ячів. Останній з них – у ворота болгарського "Левські" в матчі Ліги чемпіонів.

Лента.ру