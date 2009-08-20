Манчестер Юнайтед програв новачку Прем’єр-ліги
08:43, 20 серпня 2009Спорт
1341
Ліверпуль і Тоттенхем - зовсім навпаки
У середу відбулися матчі 2-го туру англійської Прем’єр-ліги. Ліверпуль і Тоттенхем буквально “винесли” своїх суперників, а от чинний чемпіон Англії МЮ сенсаційно програв новачку Прем’єр-ліги.
Халл Сіті - Тоттенхем 1:5 (Хант 25 - Дефо 10, 45, 94, Паласіос 14, Кін 78)
Бернлі - Манчестер Юнайтед 1:0 (Блейк 19)
Ліверпуль – Сток Сіті 4:0 (Торрес 4, Джонсон 45, Куйт 78, Нгог 94)
Бірмінгем - Портсмут 1:0 (Макфадден 91 пен)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter