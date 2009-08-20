Манчестер Юнайтед програв новачку Прем’єр-ліги

Ліверпуль і Тоттенхем - зовсім навпаки

У середу відбулися матчі 2-го туру англійської Прем’єр-ліги. Ліверпуль і Тоттенхем буквально “винесли” своїх суперників, а от чинний чемпіон Англії МЮ сенсаційно програв новачку Прем’єр-ліги. Халл Сіті - Тоттенхем 1:5 (Хант 25 - Дефо 10, 45, 94, Паласіос 14, Кін 78) Бернлі - Манчестер Юнайтед 1:0 (Блейк 19) Ліверпуль – Сток Сіті 4:0 (Торрес 4, Джонсон 45, Куйт 78, Нгог 94) Бірмінгем - Портсмут 1:0 (Макфадден 91 пен)

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